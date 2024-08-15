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Updated Сегодня, 06:55

Уфимцы поддержали призыв отдать деньги с Дня города на СВО

Уфимцы поддержали призыв отдать деньги с Дня города на СВО

15 августа 2024, 04:52
Фото: 1MI
Известный певец Элвин Грей предложил своим коллегам по сцене отдать гонорары с концертов, сообщает артист в соцсетях.
— Коллеги! Призываю вас принять участие в мероприятиях, посвященных Дню города Уфы, в качестве благотворительной акции. Я предлагаю свой гонорар бойцам СВО, — написал Элвин Грей, подчеркивая, что это не просто концерт, а возможность объединиться ради благого дела.

В соцсетях идея певца получила широкую поддержку. Люди активно обсуждают инициативу Грея, выражая свое уважение и согласие с его позицией.

— Доброта спасёт Мир. Вы молодец, что решили так поступить.
— Реально уважение! ты большой молодец, — пишут пользователи в комментариях.

Многие жители Уфы отмечают, что инициатива Грея — это важный шаг в поддержку тех, кто защищает Родину. Они считают, что в трудное время важно объединяться и помогать друг другу.

— Приятно видеть, что есть люди, которые действительно заботятся о наших героях, — пишет одна из уфимских жительниц в комментариях.

Напомним, власти Уфы пересматривают список артистов, которые должны были выступать на Дне города и обсуждают возможную отмену их выступлений.

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