Уфимцы поддержали призыв отдать деньги с Дня города на СВО

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
— Коллеги! Призываю вас принять участие в мероприятиях, посвященных Дню города Уфы, в качестве благотворительной акции. Я предлагаю свой гонорар бойцам СВО, — написал Элвин Грей, подчеркивая, что это не просто концерт, а возможность объединиться ради благого дела.
В соцсетях идея певца получила широкую поддержку. Люди активно обсуждают инициативу Грея, выражая свое уважение и согласие с его позицией.
— Доброта спасёт Мир. Вы молодец, что решили так поступить.
— Реально уважение! ты большой молодец, — пишут пользователи в комментариях.
Многие жители Уфы отмечают, что инициатива Грея — это важный шаг в поддержку тех, кто защищает Родину. Они считают, что в трудное время важно объединяться и помогать друг другу.
— Приятно видеть, что есть люди, которые действительно заботятся о наших героях, — пишет одна из уфимских жительниц в комментариях.
Напомним, власти Уфы пересматривают список артистов, которые должны были выступать на Дне города и обсуждают возможную отмену их выступлений.