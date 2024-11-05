Социальные сети

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Ноябрь
Видео. Дикие кабаны устроили бойню в Башкирии
5 ноября, 13:33
Разбить дорогу приказали в Уфе
5 ноября, 06:51
Октябрь
Суетолога на «Оке-кабриолете» поймали в Уфе
27 октября, 15:17
Обратившегося к Путину жителя Башкирии осудили
22 октября, 10:29
Видео. Женщину избили из-за кортежа Путина в Уфе: правда или вымысел
21 октября, 15:14
Странный пациент угодил в уфимскую больницу
21 октября, 09:59
Видео. Жертва буллинга угрожает стрельбой в уфимской школе
21 октября, 05:50
Видео. Путин вышел к уфимцам из кортежа
18 октября, 08:29
Видео. Странный смерч заметили в Башкирии
18 октября, 05:36
Уфимцы поймали комету
15 октября, 05:20
Хорёк-«заяц» катался на троллейбусе по Уфе
13 октября, 07:59
Звезда татарской эстрады поделился трагическим известием из Башкирии
9 октября, 04:55
Отчаявшийся уфимец ищет любви на дорогах
4 октября, 16:16
Уфимцев поссорило пирожное за 22 копейки
4 октября, 04:10
Видео. В Уфе завыли сирены
2 октября, 06:30
Срочно. Пьяный мужчина с ножом охотился за подростками в Башкирии
1 октября, 13:14
Озвереть в Уфе — от ₽1800
1 октября, 10:33
Котлетами с тараканами кормят в Башкирии
1 октября, 09:19
Сентябрь
Родных бойцов СВО просят молчать в соцсетях
30 сентября, 12:36
Уфимец стал героем шоу на HTB
30 сентября, 05:40

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