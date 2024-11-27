Благотворительность

Подписчики помогли таксисту-блогеру из Уфы купить машину за миллион

Помогающий онкобольным пациентам таксист Эдуард Асадуллин получил новый отечественный автомобиль от подписчиков в соцсетях. Они самостоятельно объявили сбор средств для него и за 10 месяцев набрали более миллиона рублей.