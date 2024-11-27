Благотворительность

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Бомжи Башкирии — не самые унылые
27 ноября, 07:06
В Башкирии вспахали «Уфимское ожерелье»
24 ноября, 15:57
«Достали с этой куницей»
12 ноября, 16:30
Особняк олигарха получил особый статус в Уфе
17 октября, 05:58
Главная красотка Уфы — официантка, модель и IТшница
3 октября, 04:33
Молочный папа появился в Уфе
16 сентября, 18:59
Башкирская семья подарила «буханку» бойцам СВО
30 августа, 10:22
Полина Гагарина отдаст гонорар за Уфу на СВО
27 августа, 10:46
Чиновник из Башкирии уехал на СВО
23 августа, 15:43
День города отменили в Башкирии
19 августа, 02:35
Уфимцы поддержали призыв отдать деньги с Дня города на СВО
15 августа, 04:52
Деньги с Дня города в Уфе решено отдать на СВО
14 августа, 09:39
Милота дня: в Уфе устроили заплыв с собаками
12 августа, 06:15
Уфимцы собрали для Курска 370 кг помощи
Жители Башкирии активно и моментально откликнулись на призыв помочь соотечественникам, сообщили Mkset в волонтерском центре.
8 августа, 13:10
Школьники из Башкирии отдали деньги для празднования выпускного бойцам СВО
Ребята записали трогательное видео с пожеланиями скорейшей победы и объяснили свое решение, сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».
25 июня, 06:41
Рэпер Моргенштерн* выплатил 1 млн рублей школьнику, спасавшему людей в «Крокусе»
Ранее музыкант заявил о готовности оплатить лечение пострадавшим в теракте.
24 марта, 10:16
Подписчики помогли таксисту-блогеру из Уфы купить машину за миллион
Помогающий онкобольным пациентам таксист Эдуард Асадуллин получил новый отечественный автомобиль от подписчиков в соцсетях. Они самостоятельно объявили сбор средств для него и за 10 месяцев набрали более миллиона рублей.
22 февраля, 15:57
2023
Рэпер Моргенштерн* перевел 1 миллион рублей больному раком ребенку из Башкирии
В своих социальных сетях рэпер призвал репостнуть сообщение о сборе на лечение 2-летнего ребенка.
12 сентября 2023, 14:31
Запомнить, как подарили брошку: смотрим, чем живет первый в Башкирии Уфимский хоспис
26 августа 2023, 04:00
Школьникам Уфы предложили отказаться от цветов для учителей 1 сентября
Рассказываем, чем заменить букет и как сделать 1 сентября полезнее
24 августа 2023, 06:55

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