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Выступление Путина в Уфе — главное
18 октября, 06:53
Август
Полина Гагарина обратилась к Уфе
30 августа, 19:20
Уфимцы поддержали призыв отдать деньги с Дня города на СВО
15 августа, 04:52
Июль
Певец из Уфы прервёт 20-летнее молчание
Легендарный «мальчик-бродяга» собирается появиться перед поклонниками в Сочи.
10 июля, 13:03
«Бузову за Уфу надо пороть нагайкой»: скандал с нарядом не утихает
Спустя более чем месяц после резонансного выступления артистки Ольги Бузовой продолжают появляться комментарии от представителей власти и различных деятелей шоу-бизнеса.
4 июля, 04:26

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