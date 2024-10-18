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Певец

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Октябрь
Элвин Грей теряет слух
18 октября, 15:03
Карьера Элвина Грея закончена?
15 октября, 20:11
Элвин Грей потерял слух
13 октября, 15:32
Хабиров сообщил о смерти легенды
13 октября, 12:39
Звезда татарской эстрады поделился трагическим известием из Башкирии
9 октября, 04:55
Элвин Грей рассказал о личной трагедии
2 октября, 06:08
Сентябрь
Уфимские фанаты в шоке от развода Шамана
27 сентября, 05:20
Басков сядет на диету после Башкирии
1 сентября, 06:40
Хабиров наградил певца Газманова
1 сентября, 06:17
Август
Уфимцы поддержали призыв отдать деньги с Дня города на СВО
15 августа, 04:52
Деньги с Дня города в Уфе решено отдать на СВО
14 августа, 09:39
Июль
Певец из Уфы прервёт 20-летнее молчание
Легендарный «мальчик-бродяга» собирается появиться перед поклонниками в Сочи.
10 июля, 13:03
Элвин Грей не может отпустить умершего друга
3 июля, 10:43
Июнь
Моргенштерн* признал себя бандосом
Музыкант и иностранный агент отреагировал на сообщения об угрожающем ему уголовном сроке через соцсети.
24 июня, 12:39

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