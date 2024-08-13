В Башкирии отменили День города из-за Украины

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Власти Кумертау отменили все праздничные мероприятия по случаю Дня города. Об этом сообщил мэр Олег Астахов. Торжества по случаю 71-летия Кумертау этом году планировались на 17 августа.
Чиновник, комментируя своё решение, заявил, что в сейчас все силы должны быть направлены на помощь пострадавшим жителям Курской области и «нашим ребятам на СВО». Между тем отменять День воздушного флота в городе отменять не стали, сообщить о датах и местах проведения мероприятий градоначальник пообещал позднее.
Напомним, с 6 августа в Курской области ведутся непрекращающиеся бои между украинской и российской армиями. Из приграничных районов региона были эвакуированы десятки тысяч людей — в их числе, со слов главы Башкирии, оказались родители Максима Забелина, руководителя администрации Радия Хабирова.
Стоит отметить, что в июне 2024 года в Чишминском районе Башкирии хотели отменить День молодёжи. Поводом послужили теракт в Дагестане и обстрел Севастополя Местные власти сперва официально заявили о свёртывании планов по торжественным мероприятиям, однако позже — после многочисленных жалоб и обращений — чиновники отменять праздник передумали.