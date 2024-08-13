В Башкирии отменили День города из-за Украины

Чиновник, комментируя своё решение, заявил, что в сейчас все силы должны быть направлены на помощь пострадавшим жителям Курской области и «нашим ребятам на СВО». Между тем отменять День воздушного флота в городе отменять не стали, сообщить о датах и местах проведения мероприятий градоначальник пообещал позднее.