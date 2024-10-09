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День города

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Октябрь
Про 2074 год задумались в Уфе
9 октября, 08:19
Названа дата открытия колоннады в Уфе
9 октября, 05:21
Элвин Грей оказался должен 100 млн рублей
8 октября, 07:39
Сентябрь
День Башкирии в Уфе: что, где, когда
18 сентября, 22:21
Хабиров поручил Мавлиеву 500-летие Уфы
3 сентября, 09:36
Города-призраки появляются в Башкирии
2 сентября, 18:17
Новый праздник ввели в Башкирии
2 сентября, 17:40
День города собрал менее 25% жителей Уфы
2 сентября, 04:32
День города в Уфе закончился женской дракой
1 сентября, 18:33
Полина Гагарина стала народной артисткой Башкирии
1 сентября, 09:34
Басков сядет на диету после Башкирии
1 сентября, 06:40
Хабиров наградил певца Газманова
1 сентября, 06:17
Август
Дворец борьбы за ₽5 млрд открыли в Уфе
31 августа, 10:29
Уфа отправила послание в будущее
31 августа, 09:48
Бойцы СВО отправили в Уфу обращение
31 августа, 08:42
Мэру Уфы подарили доспехи
31 августа, 07:50
Премьер Беларуси прилетел в Уфу
31 августа, 05:19
Срочное обращение Путина к Уфе
30 августа, 20:05
Полина Гагарина обратилась к Уфе
30 августа, 19:20
Зал заседаний за ₽108 млн открыли в Уфе
30 августа, 14:38

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