mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Курьера впервые посадили в Уфе

Курьера впервые посадили в Уфе

15 августа 2024, 06:09
Фото: 1MI
В Уфимском районе завершилось дело, в котором участник мошеннической схемы по обману пожилых людей понесет реальное наказание, сообщает прокуратура РБ.

В мире, полном хитростей и уловок, некоторые находят прибыль в чужих бедах. Так произошло и с 21-летним жителем Уфы, который решил заработать на доверчивости пожилых граждан. В апреле 2024 года он стал частью преступной схемы, где его соучастники звонили пенсионерам и сообщали ужасные новости о ДТП с их родственниками. Под предлогом необходимости срочно передать деньги для «помощи» пострадавшим они вымогали у стариков крупные суммы.

Подсудимый, представляя собой «курьера», приходил к потерпевшим на дом и забирал деньги. Неизвестно, что именно ему дало уверенность в своей безнаказанности, но по итогу он успел получить более миллиона рублей от двух женщин 85 и 89 лет.

Сиделка отобрала квартиру и состояние у 93-летней уфимки
Узнать подробнее

Тем не менее, одна из жертв проявила бдительность: она не только заподозрила неладное, но и обратилась в полицию.

На суде подсудимый признал свою вину и частично возместил ущерб потерпевшим. Однако этого оказалось недостаточно для снисхождения: Уфимский районный суд назначил ему два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Что касается соучастников данного преступления — их дела выделены в отдельное производство.

Читайте также:
Подросток из Башкирии сделал покупку на маркетплейсе и стал уголовникомМигранты попытались сжечь охранника клуба в УфеЖенщина избила ботильонами полицейского в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Полиция#Пенсионеры#Новости Башкирии#Новости Уфы#Обман#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Пожилые люди#Наказание#Курьер#Преступная схема#Доверчивость
Подпишитесь
Уфимцы поддержали призыв отдать деньги с Дня города на СВО
Сегодня, 04:52
Летающую белку заметили над Башкирией
Вчера, 17:06
Пятеро судей отказались работать в Башкирии
Сегодня, 04:33
Депутаты раскритиковали стройки в Уфе
Сегодня, 05:08
Пять ударов топором стоили ₽3,7 млн жителю Башкирии
Вчера, 11:05
Башкирия тонет в кредитах
Вчера, 10:52