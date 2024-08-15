Курьера впервые посадили в Уфе

В мире, полном хитростей и уловок, некоторые находят прибыль в чужих бедах. Так произошло и с 21-летним жителем Уфы, который решил заработать на доверчивости пожилых граждан. В апреле 2024 года он стал частью преступной схемы, где его соучастники звонили пенсионерам и сообщали ужасные новости о ДТП с их родственниками. Под предлогом необходимости срочно передать деньги для «помощи» пострадавшим они вымогали у стариков крупные суммы.