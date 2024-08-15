Курьера впервые посадили в Уфе

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В мире, полном хитростей и уловок, некоторые находят прибыль в чужих бедах. Так произошло и с 21-летним жителем Уфы, который решил заработать на доверчивости пожилых граждан. В апреле 2024 года он стал частью преступной схемы, где его соучастники звонили пенсионерам и сообщали ужасные новости о ДТП с их родственниками. Под предлогом необходимости срочно передать деньги для «помощи» пострадавшим они вымогали у стариков крупные суммы.
Подсудимый, представляя собой «курьера», приходил к потерпевшим на дом и забирал деньги. Неизвестно, что именно ему дало уверенность в своей безнаказанности, но по итогу он успел получить более миллиона рублей от двух женщин 85 и 89 лет.
Тем не менее, одна из жертв проявила бдительность: она не только заподозрила неладное, но и обратилась в полицию.
На суде подсудимый признал свою вину и частично возместил ущерб потерпевшим. Однако этого оказалось недостаточно для снисхождения: Уфимский районный суд назначил ему два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Что касается соучастников данного преступления — их дела выделены в отдельное производство.