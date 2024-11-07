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Ноябрь
Педофил-рецидивист три года насиловал детей в Башкортостане
7 ноября, 10:30
Катастрофа под Уфой оказалась диверсией
6 ноября, 19:47
В Стерлитамаке прогремели выстрелы
3 ноября, 10:45
Октябрь
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября, 09:40
Скандал на ₽89 млн закончился пшиком в Башкирии
24 октября, 07:59
Бизнес-призраков выявили в Башкирии
10 октября, 06:29
Женская ссора на парковке кончилась парой коктейлей «Молотова»
9 октября, 09:08
Столичный бизнесмен жестоко подставил жительницу Башкирии
3 октября, 11:03
Юные вандалы испортили лицо города в Башкирии
3 октября, 10:09
Суд отобрал за пьяную езду Audi Q7
2 октября, 10:59
Сентябрь
Убийце уфимской чиновницы скостили срок
27 сентября, 16:39
Заведующая детсадом воровала премии
27 сентября, 10:10
Террорист-рецидивист появился в Башкирии
24 сентября, 02:03
Целую аллею украли в Уфе
23 сентября, 20:00
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти новорожденной в Уфе
23 сентября, 04:22
Видео. В Уфе спалили автомобиль экс-чиновника
20 сентября, 12:06
Любишь спаивать школьниц — люби и общественные работы
19 сентября, 10:55
Сел пить с убийцей — готовься к смерти
18 сентября, 09:48
Аферист из Башкирии помог государству
18 сентября, 05:57
Видео. «Золотая ручка» Уфы села на пять лет
17 сентября, 12:24

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