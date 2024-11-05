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Мошенничество

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Ноябрь
Уфимские рабочие обманули начальство на ₽42 млн
5 ноября, 20:58
Уфимцев обманули с жильем
5 ноября, 14:55
Директор парка «Патриот» арестован силовиками
5 ноября, 11:01
Уфимский подросток обманул пенсионеров на ₽1 млн
2 ноября, 08:05
Октябрь
Крупного чиновника из Башкирии обманули мошенники
31 октября, 14:29
«Черный риэлтор» превратила в бомжей жителей Башкирии
31 октября, 07:03
Вежливость обошлась в ₽1 млн вахтовику из Башкирии
31 октября, 04:46
Ювелирного вора поймали в Башкирии
30 октября, 12:21
Мошенники поздравили уфимца на ₽120000
28 октября, 08:25
Девочка из Башкирии проиграла семейный бюджет на телефоне
27 октября, 07:58
Новому Моргенштерну* не дали появиться в Уфе
27 октября, 07:37
Мужская измена разорила семью из Уфы
24 октября, 08:28
«Липового» нефтяника вычислили в Уфе
24 октября, 04:27
В Уфе заблокировали 20 Telegram-каналов и сайтов
23 октября, 17:04
Бухгалтер потеряла ₽4,5 млн в Уфе
22 октября, 07:18
Женский чат довел уфимку до банкротства
19 октября, 08:58
Российским автомобилистам подсовывают контрафакт
17 октября, 09:56
Уфимский чиновник купил свой же завод за бюджетные деньги
15 октября, 06:55
Влюбленная пенсионерка из Уфы лишилась ₽580000
14 октября, 05:46
В Уфе исчезли ₽573 млн дольщиков
10 октября, 09:35

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