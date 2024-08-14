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Женщина избила ботильонами полицейского в Башкирии

Женщина избила ботильонами полицейского в Башкирии

14 августа 2024, 09:08
Фото: 1MI
Как личная неприязнь обернулась судебным разбирательством, сообщает Кугарчинский межрайонный суд РБ.

Гражданка К.И., уроженка села Исянгулово, решила «разобраться» с сотрудниками правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения. Причиной такого поведения стала личная неприязнь к одному из полицейских — Т. Однако вместо словесной перепалки женщине пришло в голову использовать свой ботильон как орудие нападения.

Согласно материалам дела, события развивались следующим образом: находясь в фойе ОМВД России по Зианчуринскому району, К.И. сняла ботильон и бросила его в полицейского Т., попав ему в руку. Но на этом её креативные попытки нанести увечья не закончились — она добавила несколько физических ударов и второй раз метнула обувь уже в другого сотрудника полиции И., попав ему в височную область головы.

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После столь яркого выступления женщину вызвали на судебное заседание. Её действия квалифицировали по части 1 статьи 318 УК РФ как применение насилия к представителю власти.

Кугарчинский межрайонный суд учёл все обстоятельства дела: искреннее раскаяние подсудимой, её добросовестность и заботу о ребенке-инвалиде. В итоге суд принял решение прекратить уголовное дело и назначить штраф в виде 5 000 рублей — таким образом, история завершилась мирно.

При этом важно отметить, что стороны примирились, а сама К.И. даже взялась за общественно полезные работы на благо своего сельсовета.

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