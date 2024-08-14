Женщина избила ботильонами полицейского в Башкирии

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Гражданка К.И., уроженка села Исянгулово, решила «разобраться» с сотрудниками правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения. Причиной такого поведения стала личная неприязнь к одному из полицейских — Т. Однако вместо словесной перепалки женщине пришло в голову использовать свой ботильон как орудие нападения.
Согласно материалам дела, события развивались следующим образом: находясь в фойе ОМВД России по Зианчуринскому району, К.И. сняла ботильон и бросила его в полицейского Т., попав ему в руку. Но на этом её креативные попытки нанести увечья не закончились — она добавила несколько физических ударов и второй раз метнула обувь уже в другого сотрудника полиции И., попав ему в височную область головы.
После столь яркого выступления женщину вызвали на судебное заседание. Её действия квалифицировали по части 1 статьи 318 УК РФ как применение насилия к представителю власти.
Кугарчинский межрайонный суд учёл все обстоятельства дела: искреннее раскаяние подсудимой, её добросовестность и заботу о ребенке-инвалиде. В итоге суд принял решение прекратить уголовное дело и назначить штраф в виде 5 000 рублей — таким образом, история завершилась мирно.
При этом важно отметить, что стороны примирились, а сама К.И. даже взялась за общественно полезные работы на благо своего сельсовета.