Женщина избила ботильонами полицейского в Башкирии

Согласно материалам дела, события развивались следующим образом: находясь в фойе ОМВД России по Зианчуринскому району, К.И. сняла ботильон и бросила его в полицейского Т., попав ему в руку. Но на этом её креативные попытки нанести увечья не закончились — она добавила несколько физических ударов и второй раз метнула обувь уже в другого сотрудника полиции И., попав ему в височную область головы.