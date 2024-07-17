Подросток из Башкирии сделал покупку на маркетплейсе и стал уголовником

Подросток решил купить на одном из маркетплейсов сим-карту. Это сделали и его товарищи. Чипы предполагали самостоятельную регистрацию. Но оказалось, что номера симок до сих пор числятся за прежними владельцами и были привязаны к сервису «Государственные услуги». Пара нехитрых движений и, обладая доступом к данным, микрокредит в кармане. Поняв, что открыли золотую жилу, старшеклассники из Башкирии стали массово скупать сим-карты онлайн. На каждую из них брали кредит от ₽9 000 до ₽15 000. Всего они успели поживиться примерно на ₽100 000. Легко полученные деньги тратили также легко. Например, купили модный мотоцикл.