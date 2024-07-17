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Подросток из Башкирии сделал покупку на маркетплейсе и стал уголовником

Подросток из Башкирии сделал покупку на маркетплейсе и стал уголовником

17 июля 2024, 08:31
Фото: wildberries.ru
Приобретенная онлайн сим-карта сохранила данные старого владельца и привязку аккаунту на «Госуслугах», сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Старшеклассник из Башкортостана стал фигурантом уголовного дело о мошенничестве. Как считают в полиции Карелии, юный криминальный талант из Башкирии и двое его приятелей причастны к 30 эпизодам мошенничества. Мошенника из Башкирии задержали дома во вторник, 16 июля. Он рассказал прибывшим из Карелии полицейским свою преступную схему обогащения.

Подросток решил купить на одном из маркетплейсов сим-карту. Это сделали и его товарищи. Чипы предполагали самостоятельную регистрацию. Но оказалось, что номера симок до сих пор числятся за прежними владельцами и были привязаны к сервису «Государственные услуги». Пара нехитрых движений и, обладая доступом к данным, микрокредит в кармане. Поняв, что открыли золотую жилу, старшеклассники из Башкирии стали массово скупать сим-карты онлайн. На каждую из них брали кредит от ₽9 000 до ₽15 000. Всего они успели поживиться примерно на ₽100 000. Легко полученные деньги тратили также легко. Например, купили модный мотоцикл.

 

Видео: МВД Карелии

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