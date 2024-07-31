mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Банк простил уфимке ₽1,5 млн

Банк простил уфимке ₽1,5 млн

31 июля 2024, 07:31
Фото: 1MI
Девушка избавилась от огромного долга после громкого скандала, рассказала горожанка журналистам.

Банк ВТБ после публикаций в СМИ простил уфимке Анне Г. кредит на ₽1,5 млн, оформленный на неё мошенниками. Как ранее сообщал Mkset, аферисты взяли долг на девушку при помощи её старого телефонного номера, к которому был привящан неиспользуемый счёт. Из-за той же схемы по всей России обнаружили себя должниками около 300 человек.

Ранее юрист Виталий Буркин подробно рассказывал, как действуют мошенники и как защититься от набирающей обороты схемы.

Напомним, пострадавшие клиенты банка написали обращение к начальнику Следственного комитета Александру Бастрыкину, который вскоре отреагировал на ситуацию.

— Я никогда не думала, что буду так радоваться закрытию кредита, который ко мне не имеет никакого отношения, — поделилась Анна. — Но ситуацию, к сожалению, пока не исчерпана. Есть ещё сотни пострадавших, которые также пытаются списать этот кредит.

Уфимка также дала совет, как не стать жертвой мошенников — закрывать все неиспользуемые счета в банках, а также проверить, есть ли счета, о которых вы попросту забыли. Проверить это можно в личном кабинете налогоплательщика.

Уфимка заплатит ₽1,5 млн за потерянную «симку»
Узнать подробнее
Читайте также:
Юрист из Башкирии: как защититься от нового развода мошенниковБастрыкин ответил обманутой на ₽1,5 млн уфимкеМалолетние «темщики» из Башкирии поставили на уши пол России
#Общество#Уфа#Деньги#Башкортостан#Мошенники#Банк#Новости Башкирии#Новости Уфы#Обман#Аферисты#Схемы развода
Подпишитесь
Смерч ждут в Уфе
Сегодня, 06:59
Кто получит ₽350 000 в Башкирии
Сегодня, 07:10
Уфе грозит потоп
Сегодня, 06:19
Топовый блогер растрогал уфимцев
Сегодня, 06:27
Радий Хабиров призвал «сделать это»
Сегодня, 06:44
Уфимца уволили из-за сломанного носа
Сегодня, 05:13