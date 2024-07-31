Банк простил уфимке ₽1,5 млн

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Банк ВТБ после публикаций в СМИ простил уфимке Анне Г. кредит на ₽1,5 млн, оформленный на неё мошенниками. Как ранее сообщал Mkset, аферисты взяли долг на девушку при помощи её старого телефонного номера, к которому был привящан неиспользуемый счёт. Из-за той же схемы по всей России обнаружили себя должниками около 300 человек.
Ранее юрист Виталий Буркин подробно рассказывал, как действуют мошенники и как защититься от набирающей обороты схемы.
Напомним, пострадавшие клиенты банка написали обращение к начальнику Следственного комитета Александру Бастрыкину, который вскоре отреагировал на ситуацию.
— Я никогда не думала, что буду так радоваться закрытию кредита, который ко мне не имеет никакого отношения, — поделилась Анна. — Но ситуацию, к сожалению, пока не исчерпана. Есть ещё сотни пострадавших, которые также пытаются списать этот кредит.
Уфимка также дала совет, как не стать жертвой мошенников — закрывать все неиспользуемые счета в банках, а также проверить, есть ли счета, о которых вы попросту забыли. Проверить это можно в личном кабинете налогоплательщика.