Банк простил уфимке ₽1,5 млн

Банк ВТБ после публикаций в СМИ простил уфимке Анне Г. кредит на ₽1,5 млн, оформленный на неё мошенниками. Как ранее сообщал Mkset, аферисты взяли долг на девушку при помощи её старого телефонного номера, к которому был привящан неиспользуемый счёт. Из-за той же схемы по всей России обнаружили себя должниками около 300 человек.