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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Уфимка лишилась всего

Уфимка лишилась всего

29 июля 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
Звонок лишил пенсионерку квартиры и четырёх миллионов рублей, сообщает МВД Республики Башкортостан.

Пожилую женщину из Уфы обманули телефонные аферисты. Жительнице башкирской столицы поступил звонок от неизвестных, сообщивших, якобы её имущество находится под угрозой. Чтобы сохранить жильё, нужно подписать «фиктивную продажу».

Выслушав аферистов, горожанка максимально быстро продала свою квартиру. Полученные деньги она перевела на некий «безопасный» счёт — его пенсионерке продиктовали сами мошенники.

Обратиться в полицию женщина решила только спустя несколько дней. МВД завело уголовное дело.

Уфимец заплатил ₽28 000 и никуда не уехал
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Ранее Mkset сообщал о том, что у жителя Уфы похитили ₽28 000, когда тот пытался оплатить поездку с попутчиками из Сургута в Башкирию.

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