Уфимка лишилась всего

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Пожилую женщину из Уфы обманули телефонные аферисты. Жительнице башкирской столицы поступил звонок от неизвестных, сообщивших, якобы её имущество находится под угрозой. Чтобы сохранить жильё, нужно подписать «фиктивную продажу».
Выслушав аферистов, горожанка максимально быстро продала свою квартиру. Полученные деньги она перевела на некий «безопасный» счёт — его пенсионерке продиктовали сами мошенники.
Обратиться в полицию женщина решила только спустя несколько дней. МВД завело уголовное дело.
Ранее Mkset сообщал о том, что у жителя Уфы похитили ₽28 000, когда тот пытался оплатить поездку с попутчиками из Сургута в Башкирию.