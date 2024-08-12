Заявления Путина после Курска — главное





Разговоры и заявления о необходимости мобилизации в России в августе 2024 году начались на фоне начавшегося контрнаступления ВСУ в Курской области в первые дни последнего летнего месяца. Так, депутат Государственной Думы Алексей Журавлев считает, что мобилизация в 2024 году необходима. Его мнение не поддерживает член комитета по обороне Государственной думы РФ Виктор Заварзин. Он считает, что у России достаточно военного контингента — одних только контрактников более 700 000 человек. Его позицию поддерживает Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Обратная позиция у автора Telegram-канала «Военкор Котенок»: «Повторяю, нам не хватает людей. На бумаге они как бы есть, а в реальности их нет». Свою картину мира сегодня озвучил блогер Дэн Кулагин:



— Происходящее на нашей земле — стало громче любого рекламного проспекта. Поэтому некоторые наши люди не стали дожидаться мобилизации.