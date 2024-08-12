Заявления Путина после Курска — главное

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в Курской области в понедельник, 12 августа. На «ковер» в Ново- Огарёво были приглашены члены Совета Безопасности, Правительства РФ, представители Администрации Президента, руководители силовых ведомств, а также главы граничащих с Украиной регионов — Белгородской, Брянской и Курской областей.
Глава государства сделал ряд важных заявлений по СВО и обстановке в Курской области. Вот главные из них:
Помимо заявления Владимира Путина, внимание было приковано к данным, которые озвучил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его информации, силами ВСУ в Курской области оккупированы 28 населенных пунктов. Более 180 000 местных жителей удалось эвакуировать или они покинули приграничье самостоятельно. С начала наступления ВСУ по данным на начало совещания в Ново-Огарёво погибли 12 человек. У местных властей нет данных о порядка 2 000 местных жителей, которые находились в так наказываемой «серой зоне» — расширенной линии боевого соприкосновения, где контроль над территорией постоянно переходит от одной стороны столкновения к другой.
Авторы Telegram-канала «Охотники за головами» суммировали всё известное по обстановке на Курском направлении и сделали профессиональные выводы и дали прогноз на развитие ситуации. Аналитики сходятся во мнении, что ВСУ захлебнется в попытках атаки и оккупации Курска и Белгорода.
Всем жителям Курской области местные власти ранее объявили о выплате по ₽10 000. Если ситуация в регионе будет признана ЧС федерального масштаба, то жители Курской области могут рассчитывать еще на ₽15 000 помощи. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. Выплаты можно будет оформить онлайн — через сервис «Государственные услуги». Регионы России в первые же дни атаки начали сбор гуманитарной помощи и уже отправили конвои.
На фоне событий в Курской области и других приграничных Украине регионах России в РФ начались разговоры о необходимости мобилизации в России в 2024 году. Напомним, что мобилизация была впервые объявлена в России в сентябре 2022 года. За месяц в России мобилизовали около 300 000 человек. Линия боевого соприкосновения к осени 2022 года составила порядка 1 000 км. Частичная мобилизация, объявленная в России в 2022 году впервые, по словам Владимира Путина потребовалась как раз из-за растяжения линии фронта в ходе СВО на Украине, а также постоянных обстрелов российских приграничных территорий и атак на новые регионы.
Разговоры и заявления о необходимости мобилизации в России в августе 2024 году начались на фоне начавшегося контрнаступления ВСУ в Курской области в первые дни последнего летнего месяца. Так, депутат Государственной Думы Алексей Журавлев считает, что мобилизация в 2024 году необходима. Его мнение не поддерживает член комитета по обороне Государственной думы РФ Виктор Заварзин. Он считает, что у России достаточно военного контингента — одних только контрактников более 700 000 человек. Его позицию поддерживает Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Обратная позиция у автора Telegram-канала «Военкор Котенок»: «Повторяю, нам не хватает людей. На бумаге они как бы есть, а в реальности их нет». Свою картину мира сегодня озвучил блогер Дэн Кулагин:
— Происходящее на нашей земле — стало громче любого рекламного проспекта. Поэтому некоторые наши люди не стали дожидаться мобилизации.
По данным множества Telegram-каналов, попытки обстрела Курской области не прекращаются. Сообщение о ракетной опасности или налёте БПЛА приходят буквально ежечасно с 6 августа 2024 года. В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов, сообщило вечером в понедельник, 12 августа, Министерство обороны России.