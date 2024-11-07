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Владимир Путин

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Ноябрь
Путин повысил министра из Башкирии
7 ноября, 06:37
Туристов в Уфе могут обложить налогом
6 ноября, 14:51
Путин внезапно обратился к Хабирову
4 ноября, 05:51
Когда кончится СВО — мнение разведки
3 ноября, 20:26
В Башкирии на трассах установят инновационные разделители
2 ноября, 16:11
Октябрь
Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии
30 октября, 04:35
Башкирии спишут кредиты
29 октября, 10:33
Житель Башкирии стал Героем России
28 октября, 12:13
Погиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВО
28 октября, 05:06
Премьер-министр Башкирии рассказал о семейной трагедии
27 октября, 15:15
Путин сделал важные заявления по СВО в Казани
25 октября, 09:30
Спас командира — сам погиб на СВО
24 октября, 04:53
Уфимский форум с Путиным обошёлся в ₽282 млн
22 октября, 13:40
Обратившегося к Путину жителя Башкирии осудили
22 октября, 10:29
Путин наградил теннисистку из Башкирии
21 октября, 17:46
Видео. Женщину избили из-за кортежа Путина в Уфе: правда или вымысел
21 октября, 15:14
Правила ЕГЭ в 2025: почему школьники теперь смотрят на ПТУ
21 октября, 08:51
Путин наградил рядового уфимца
21 октября, 07:05
Сегодня в Уфе: понты, разведёнки, отъезд Путина
20 октября, 19:00
Видео. Путин вышел к уфимцам из кортежа
18 октября, 08:29

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