Уфа собрала 3 тонны помощи для Курска

Как отметил Газизьян Ахмедьянов, глава Администрации Калининского района города Уфы, «от всей души благодарю всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Курска». Поддержка пришла со стороны предприятий, организаций и предпринимателей региона, которые собрали значительное количество товаров и продуктов питания. Всего было отправлено шесть грузовых автомобилей «Газель» с гуманитарным грузом.