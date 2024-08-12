Уфа собрала 3 тонны помощи для Курска

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:54
С 8 августа Республиканский волонтерский центр в Уфе, расположенный по адресу Пушкина, 86, стал одним из мест сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ. За первые дни работы центра было собрано более 370 кг необходимых вещей.
— На 12 августа уже собрано более 3 000 кг гуманитарной помощи для пострадавших. С каждым днем количество помощи увеличивается, люди несут продукты, одежду, все, что может пригодиться, — рассказывают сотрудники регионального штаба проекта #МыВместе.
Так же по данным МЧС РФ на утро понедельника, 12 августа, регионы России уже доставили в Курскую область свыше 180 тонн гуманитарной помощи.
Как отметил Газизьян Ахмедьянов, глава Администрации Калининского района города Уфы, «от всей души благодарю всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Курска». Поддержка пришла со стороны предприятий, организаций и предпринимателей региона, которые собрали значительное количество товаров и продуктов питания. Всего было отправлено шесть грузовых автомобилей «Газель» с гуманитарным грузом.
— Сбор помощи продолжается и по адресу Орджоникидзе, 3 — здесь также работают активисты и волонтеры, готовые помочь всем нуждающимся, — добавляет Газизьян Ахмедьянов.