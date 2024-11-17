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На повестке у Хабирова: форум с Путиным, коммунальный ад, скандальное молоко
17 ноября, 18:00
На повестке у Хабирова: праздники, снежный апокалипсис и отставка соратника
10 ноября, 14:21
На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост
27 октября, 04:01
Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина
15 октября, 08:05
Тысячи уфимцев остались без тепла
13 октября, 12:52
На повестке у Хабирова: птицы и такси
7 октября, 01:30
Парня без рук и ног вызвали в военкомат в Башкирии
26 августа, 16:13
Заявления Путина после Курска — главное
12 августа, 18:37
2023
Глава Башкирии заявил о дефиците кадров в регионе
В ходе оперативного совещания правительства Радий Хабиров рассказал о нехватке рабочих рук на предприятиях.
21 августа 2023, 14:16

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