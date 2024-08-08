В России призывают к мобилизации

Парламентарий Алексей Журавлев в своем Telegram-канале дал оценку происходящему на границе России в Курской области. Депутат Государственной Думы России считает, что в РФ нужно проводить новую волну мобилизации.



— Нам как минимум надо готовить мобилизационный резерв. Не для войны с Украиной, а для противостояния с Западом, — написал Алексей Журавлев.