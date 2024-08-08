В России призывают к мобилизации

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Парламентарий Алексей Журавлев в своем Telegram-канале дал оценку происходящему на границе России в Курской области. Депутат Государственной Думы России считает, что в РФ нужно проводить новую волну мобилизации.
— Нам как минимум надо готовить мобилизационный резерв. Не для войны с Украиной, а для противостояния с Западом, — написал Алексей Журавлев.
Про новую волну мобилизации в России в связи с событиями в Курской области в начале августа 2024 года рассуждают и другие известные персоны. Так, множество Telegram-каналов и ВК-пабликов цитируют философа Александра Дугина. Ему приписывают следующее высказывание:
— ВСУ осуществили акт прямого вторжения на территорию России. Мы должны на это ответить радикально. Может, всё же мобилизацию? И уже прямо на Киев… Миллионами, русскими миллионами. Они нас всё-таки достали.
Впрочем, документального подтверждения того, что Александр Дугин так озвучил свои мысли о мобилизации в России найти в открытых источниках не удалось.
Мысли по поводу мобилизации в России на фоне атаки Курской области озвучил автор Telegram-канала «Военкор Котенок». Вот выдержки из постов, датированных августом 2024 года.
— Не хотите мобилизации? Никто не заставляет. Но тогда силовые органы государства должны быть задействованы в СВО, если хотим победить, а не только участвовать. В годы Великой Отечественной войны были целые батальоны из сотрудников НКВД, органов госбезопасности, тыловых, комендантских, охранных служб. Из них собирался процент воинов, которые шли на фронт, защищали Родину.
— Повторяю, нам не хватает людей. На бумаге они как бы есть, а в реальности их нет. В итоге мы вынуждены наступать на силы, превосходящие нас по личному составу примерно 1 к 3 (!). Но так законы войны не работают. И это может обернуться, сами понимаете, чем. При этом объявлено, что мобилизации в РФ не будет. Пока не будет.
Тем временем по данным Telegram-канала «Радар» на 12:00 четверга, 8 августа, под контролем противника оказалось около 300 квадратных километров территории Курской области.
Из-за соображений безопасности власти Курской области закрыли работу трех железнодорожных вокзалов.
Тем временем в Башкирии запустили сбор гуманитарной помощи для Курской области. Нужна помощь не только вещами, но и руками — требуются волонтеры для приема и комплектования грузов.
Подробнее о том, что сейчас происходит в Курской области и о предпосылках ситуации, можно прочитать в материале ниже.