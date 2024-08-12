Уфимка погибла страшной смертью на работе

Верховный Суд Республики Башкортостан пересмотрел дело 38-летнего жителя регионального центра в понедельник, 12 августа. Мужчину ранее Советский райсуд приговорил к году исправительных работ с удержанием 5% ежемесячного дохода в казну государства. Жителя Уфы судили за причинение смерти по неосторожности. ВС РБ не только изменил приговор, но и квалификацию преступления по УК РФ.



Трагедия, которая легла в основу уголовного дела, произошла на автомойке. Подсудимый был водителем фронтального погрузчика Mitsuber ML333N в компании ООО «Энергия плюс». Слесарь и директор предприятия отправили Mitsuber ML333N на автомойку. Помочь зарулить в бокс мойки вызвалась администратор. Водитель не смог вовремя затормозить и задавил женщину. Администратор скончалась в больнице от множественных травм ног.