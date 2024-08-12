mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Уфимка погибла страшной смертью на работе

Уфимка погибла страшной смертью на работе

12 августа 2024, 11:39
Фото: 1MI
Женщину на автомойке раздавил коллега, сообщает пресс-служба судов Башкирии.

Верховный Суд Республики Башкортостан пересмотрел дело 38-летнего жителя регионального центра в понедельник, 12 августа. Мужчину ранее Советский райсуд приговорил к году исправительных работ с удержанием 5% ежемесячного дохода в казну государства. Жителя Уфы судили за причинение смерти по неосторожности. ВС РБ не только изменил приговор, но и квалификацию преступления по УК РФ.

Трагедия, которая легла в основу уголовного дела, произошла на автомойке. Подсудимый был водителем фронтального погрузчика Mitsuber ML333N в компании ООО «Энергия плюс». Слесарь и директор предприятия отправили Mitsuber ML333N на автомойку. Помочь зарулить в бокс мойки вызвалась администратор. Водитель не смог вовремя затормозить и задавил женщину. Администратор скончалась в больнице от множественных травм ног.

Верховный суд Башкирии решил, что виновник трагедии должен иметь судимость за причинение смерти по неосторожности в момент исполнения рабочих обязанностей. Кроме того, мужчине изменили наказание. Его приговорили к году ограничения свободы и на 1,5 года лишили водительских прав.

Читайте также:
Уфимца посадили за слезы полицииГнев небес обрушится на УфуКурсантка автошколы загорелась в машине в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Суд#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Трагедия#Автомойка#Курская область#Мицубер
Подпишитесь
Башкирия примет эвакуированных из Курской области
Сегодня, 07:46
Окружение Хабирова эвакуировали из Курской области
Сегодня, 07:37
Бесплатный проезд вводят в Башкирии
Сегодня, 07:12
«Был поджог»: в Уфе горела «усадьба Поповых»
Сегодня, 04:52
Милота дня: в Уфе устроили заплыв с собаками
Сегодня, 06:15
«Вошла в положение»: главврач подделал УЗИ для лжебеременной девушки в Башкирии
Сегодня, 06:46