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БПЛА

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Ноябрь
Эвакуация из-за беспилотников в Уфе — что это было
16 ноября, 06:28
Уфимцам рассказали всё про атаку беспилотников
1 ноября, 08:02
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Октябрь
Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА
31 октября, 17:37
Срочно. Уфу атаковали беспилотники
31 октября, 17:13
Уфимский завод эвакуируют по тревоге
31 октября, 17:03
Срочно. Небо Уфы экстренно закрыли
31 октября, 16:27
Сентябрь
Студентам доверили беспилотники в Башкирии
16 сентября, 14:30
Мэр башкирского города уехал на СВО
15 сентября, 14:56
Белорецк. Дрон над Белорецком — что это было
12 сентября, 04:58
Путин наградил снайпера из Башкирии
9 сентября, 10:45
Школы дроноводов открыли в Башкирии
3 сентября, 08:18
Август
Уфа экстренно приняла самолеты из Татарстана
28 августа, 09:17
ЦУП для беспилотников задумали в Башкирии
23 августа, 14:33
«Голова долго болела — взрыв был мощный»: как беспилотник атаковал депутатов Башкирии
16 августа, 10:58
Датчики наведения ракет и дронов забросили в Башкирию
15 августа, 08:00
Заявления Путина после Курска — главное
12 августа, 18:37
В Башкирии готовят специалистов для управления БПЛА
В регионе, создан центр где готовят специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщает Максим Забелин руководитель Администрации Главы РБ.
2 августа, 16:00
Радий Хабиров отмечает день ВДВ
Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что второй год подряд в парке «Патриот» проходит большой праздник в честь Дня ВДВ, сообщает Глава в своих соцсетях.
2 августа, 14:24
Дроны готовы собирать в Башкирии
2 августа, 09:09

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