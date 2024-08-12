Машины проваливаются под асфальт в Уфе

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Мощный ливень северо-атлантического циклона накрыл Уфу ближе к вечеру понедельника, 12 августа. Как и ожидалось, большинство улиц города стали напоминать венецианские каналы: ливневая система Уфы не рассчитана на ветхозаветный гнев небес. Самая анекдотичная, но, конечно, не для автовладельцев, ситуация сложилась в районе спецприемника на улице Колгуевской в Уфе. Там потоки ливня размыли свежие заплатки на дороге, которые сделали из песка и щебня. Автомобили начали уходить под латанный наспех асфальт один за другим. Некоторые машины даже повисли в воздухе.
Сами автомобилисты шутят, что дорога теперь — горная бурная река, с щебнем и кусками асфальта. Оценить масштаб трагедии можно на видео, снятом из салона проезжавшего по Уфе автомобиля.