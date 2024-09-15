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ВСУ

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Сентябрь
Когда кончится СВО — заявления Кремля и Украины
15 сентября, 12:42
Видео. «Отлетают как горячие пирожки»: дроноводы Башкирии показали свою работу
11 сентября, 13:30
Глава района в Башкирии попросил за семью из Курской области
11 сентября, 07:02
Мобилизация в Башкирии уже в сентябре — правда или ложь
8 сентября, 19:44
Мобилизация в России — заявление Кремля
5 сентября, 08:38
Август
Мобилизация в 2024 году в России — названа точная дата
27 августа, 13:09
Семерых солдат-срочников из Башкирии освободили из плена ВСУ
24 августа, 16:45
Когда кончится СВО — заявления Лаврова и «Ахмата»
20 августа, 13:00
Стали известны детали охоты дрона-камикадзе за депутатами Башкирии
15 августа, 19:28
Заявления Путина после Курска — главное
12 августа, 18:37
Видео. Уфимец рассказал правду об обстановке в Курске
В Курской области продолжаются обстрелы со стороны ВСУ, сообщает уфимец — военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
9 августа, 10:55
Июль
Житель Башкирии собрался вступать в ВСУ
Силовики решили отговорить молодого человека от планов изменить Родине, сообщили в региональном управлении ФСБ.
25 июля, 06:38

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