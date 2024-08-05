Орудия преступников отправляют на СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В Башкирии «Общероссийский народный фронт» начал собирать браконьерские сети для отправки их в зону спецоперации. По словам общественных активистов, рыболовные установки используют в качестве маск-сетей — они, в частности, применяются для скрытия позиций от обзора беспилотников.
С начала акции общественникам передали уже 3000 метров сетей — пожелавший остаться анонимным уфимец выловил незаконные орудия из различных водоёмов.
Ранее Mkset сообщал о том, что в зоне спецоперации погиб спортивный журналист из Уфы. Военнослужащий был известен как пресс-атташе двух команд.