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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Орудия преступников отправляют на СВО из Башкирии

Орудия преступников отправляют на СВО из Башкирии

5 августа 2024, 17:02
Фото: 1MI
У правонарушителей нашли эффективное средство от дронов, сообщили общественные активисты.

В Башкирии «Общероссийский народный фронт» начал собирать браконьерские сети для отправки их в зону спецоперации. По словам общественных активистов, рыболовные установки используют в качестве маск-сетей — они, в частности, применяются для скрытия позиций от обзора беспилотников.

С начала акции общественникам передали уже 3000 метров сетей — пожелавший остаться анонимным уфимец выловил незаконные орудия из различных водоёмов.

Известный уфимец погиб на СВО
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Ранее Mkset сообщал о том, что в зоне спецоперации погиб спортивный журналист из Уфы. Военнослужащий был известен как пресс-атташе двух команд.

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