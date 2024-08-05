Орудия преступников отправляют на СВО из Башкирии

В Башкирии «Общероссийский народный фронт» начал собирать браконьерские сети для отправки их в зону спецоперации. По словам общественных активистов, рыболовные установки используют в качестве маск-сетей — они, в частности, применяются для скрытия позиций от обзора беспилотников.