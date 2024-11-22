Доброволец

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2024
Башкирский бизнесмен погиб на СВО
22 ноября, 05:53
Полгода на СВО продержался агроном из Башкирии
18 сентября, 05:35
Путин благословил на бой добровольца из Башкирии
27 августа, 09:26
Инвалид-штурмовик СВО скончался в Башкирии
24 августа, 13:29
В Уфе траур
12 августа, 12:22
Молодой человек из Башкирии сменил «шабашки» на СВО
В башкирском селе Аскино состоялись проводы контрактника в зону спецоперации, сообщает глава администрации Аскинского района Динис Юсупов.
30 июля, 13:39
Хабиров после участия в СВО получил награду
Глава Башкирии отметил заслуги сотрудника администрации Сибая, отправившегося на СВО в качестве добровольца.
26 июля, 14:11
2023
В Башкирии сотрудник администрации решил уйти добровольцем в зону СВО
Речь идет о сотруднике администрации Куюргазинского района. О решении своего подчиненного сообщил глава муниципалитета.
4 июня 2023, 11:42

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