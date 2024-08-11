В Уфе простятся с погибшим на СВО спортивным журналистом

Напомним, как сообщал Mkset, 37-летний спортивный журналист погиб в зоне боевых действий — Хизбуллин служил в Вооружённых силах РФ с сентября 2022 года в качестве добровольца. При каких обстоятельствах и в каком регионе он получил смертельное ранение — не уточняется.