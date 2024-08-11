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В Уфе простятся с погибшим на СВО спортивным журналистом

В Уфе простятся с погибшим на СВО спортивным журналистом

11 августа 2024, 05:34
Фото: Telegram / ХК «Салават Юлаев»
Траурная церемония прощания с пресс-секретарём уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Эдуардом Хизбуллиным состоится в столице Башкортостана 12 августа — об этом сообщают представители спортивной команды.

Напомним, как сообщал Mkset, 37-летний спортивный журналист погиб в зоне боевых действий — Хизбуллин служил в Вооружённых силах РФ с сентября 2022 года в качестве добровольца. При каких обстоятельствах и в каком регионе он получил смертельное ранение — не уточняется.

Помимо как работой с «СЮ», был известен как пресс-секретарь команд «Толпар» и «Агидель». Коллеги Хизбуллина сообщили, что похоронят его на Южном кладбище Уфы в понедельник, 12 августа в 11:00.

Известный уфимец погиб на СВО
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Летчик из Башкирии погиб на СВО
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Ранее Mkset сообщал, что в зоне спецоперации погиб лётчик — уроженец столицы Башкирии. Уфимец служил на СВО по контракту с Минобороны РФ.

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