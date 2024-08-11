В Уфе простятся с погибшим на СВО спортивным журналистом

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Напомним, как сообщал Mkset, 37-летний спортивный журналист погиб в зоне боевых действий — Хизбуллин служил в Вооружённых силах РФ с сентября 2022 года в качестве добровольца. При каких обстоятельствах и в каком регионе он получил смертельное ранение — не уточняется.
Помимо как работой с «СЮ», был известен как пресс-секретарь команд «Толпар» и «Агидель». Коллеги Хизбуллина сообщили, что похоронят его на Южном кладбище Уфы в понедельник, 12 августа в 11:00.
Ранее Mkset сообщал, что в зоне спецоперации погиб лётчик — уроженец столицы Башкирии. Уфимец служил на СВО по контракту с Минобороны РФ.