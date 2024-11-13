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Погибший

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Ноябрь
Водитель устроил ДТП на пустом месте и скончался в реанимации
13 ноября, 11:33
Молодая пара разбилась в Башкирии
4 ноября, 10:21
Октябрь
Душа компании: машинист из Башкирии погиб на СВО
29 октября, 04:57
Мужчину убил ремонт в Башкирии
28 октября, 09:37
Кураист из Башкирии погиб на СВО
21 октября, 18:57
Число пострадавших при ЧП в Уфе растёт
21 октября, 18:08
Видео. Жесткая авария в Башкирии — есть жертвы
18 октября, 12:33
Водитель «Яндекса» погиб в Башкирии
17 октября, 10:47
Мобилизованный из Башкирии погиб при штурме опорника на СВО
6 октября, 10:47
Водитель ВАЗа погиб в Башкирии
1 октября, 06:56
Сентябрь
Рыбаки поймали совсем не рыбу в Башкирии
29 сентября, 14:35
Иномарка вылетела под грузовик в Башкирии
27 сентября, 07:54
Ребенок погиб в ДТП в Башкирии
23 сентября, 10:53
Мужчина сгорел заживо в Башкирии
23 сентября, 05:14
Мэр башкирского города уехал на СВО
15 сентября, 14:56
Фура убила водителя «ВАЗа» в Башкирии
8 сентября, 05:00
Август
Пропавший пять дней назад мужчина найден в Башкирии
30 августа, 19:32
Волонтер из Башкирии погиб на СВО
14 августа, 12:42
В Уфе траур
12 августа, 12:22
Известный уфимец погиб на СВО
В возрасте 37-лет, спортивный журналист погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщают в соцсетях.
4 августа, 12:22

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