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Траур

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Октябрь
Спас командира — сам погиб на СВО
24 октября, 04:53
Сентябрь
Автомобилисты Уфы в трауре
25 сентября, 02:33
Август
В Уфе траур
12 августа, 12:22
Июль
В Уфе простились с погибшим на СВО Ильясом Саттаровым
Соболезнования родным и близким погибшего принесли в администрации Кировского района Уфы, сообщает ведомство.
12 июля, 04:51
Июнь
Чиновники Башкирии передумали отменять День молодёжи
Руководство Чишминского района Башкортостана отказалось от планов по отмене празднования Дня молодёжи, сообщил глава муниципалитета Ришат Мансуров.
27 июня, 15:09
В районе Башкирии отменили День молодёжи
26 июня, 12:18

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