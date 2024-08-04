Известный уфимец погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Уфимский хоккейный мир скорбит о безвременной кончине Эдуарда Хизбуллина, пресс-атташе команд «Толпар» и «Агидель». Эдуард был не просто представителем команд, он был настоящим болельщиком, душой болельщика. Он искренне радовался победам, переживал поражения и всегда находил положительные моменты даже в самых сложных ситуациях. Он делился своим оптимизмом с коллегами, спортсменами, фанатами.
Все, кто знал Эдуарда, отзываются о нем с большой теплотой, говоря о его доброте, искренности и профессионализме.
— Он горел хоккеем, — пишут в соцсетях.
Так же сообщают, что у Эдуарда остались жена и две дочери.