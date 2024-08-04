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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Известный уфимец погиб на СВО

Известный уфимец погиб на СВО

4 августа 2024, 12:22
Фото: Моя Уфа | Новости
В возрасте 37-лет, спортивный журналист погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщают в соцсетях.

Уфимский хоккейный мир скорбит о безвременной кончине Эдуарда Хизбуллина, пресс-атташе команд «Толпар» и «Агидель». Эдуард был не просто представителем команд, он был настоящим болельщиком, душой болельщика. Он искренне радовался победам, переживал поражения и всегда находил положительные моменты даже в самых сложных ситуациях. Он делился своим оптимизмом с коллегами, спортсменами, фанатами.

Все, кто знал Эдуарда, отзываются о нем с большой теплотой, говоря о его доброте, искренности и профессионализме.

— Он горел хоккеем, — пишут в соцсетях.

Так же сообщают, что у Эдуарда остались жена и две дочери.

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