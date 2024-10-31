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Журналист

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Октябрь
Тяжелая болезнь погубила ветерана радио в Башкирии
31 октября, 12:46
Известный журналист скончался в Башкирии
21 октября, 04:40
Сентябрь
Панихида по уфимскому журналисту состоится в понедельник
29 сентября, 12:14
Август
В Уфе траур
12 августа, 12:22
Известный уфимец погиб на СВО
В возрасте 37-лет, спортивный журналист погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщают в соцсетях.
4 августа, 12:22
Июль
СРОЧНО. В Уфе объявили эвакуацию
4 июля, 11:37

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