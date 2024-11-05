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Ноябрь
«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть и кто победит
5 ноября, 04:42
Фанатка «Салавата Юлаева» стала «Мисс Азия — Сибирь»
4 ноября, 08:58
«Салават Юлаев» одержал победу над питерским СКА
2 ноября, 16:33
«Салават Юлаев» против СКА: где смотреть и прогнозы на победу
2 ноября, 10:37
Хабиров — сведущий, Довлатов — счастливый. Что означают фамилии наших земляков
2 ноября, 04:15
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Октябрь
«Адмирал» взял реванш у «Салавата Юлаева»
31 октября, 16:42
«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и прогнозы на победу
31 октября, 11:32
Сегодня в Уфе: поющие депутаты и снегопад
30 октября, 19:50
«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом»
29 октября, 16:25
«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и кто победит
28 октября, 06:07
Уфа. Главное: транспортный хаос, холодные батареи, кадровые рокировки
25 октября, 19:01
«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» на последней минуте
24 октября, 17:15
Куда сходить бесплатно в Уфе
24 октября, 16:44
Матч «Торпедо» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу
24 октября, 11:20
Сегодня в Уфе: ЖКХ-челленджи, облавы и сытые хоккеисты
23 октября, 19:00
Деньги на счете, счет на табло: «Салават Юлаев» разгромил «Сочи» после зарплаты
22 октября, 19:32
Матч «Сочи» и «Салавата Юлаева»: где смотреть хоккей и какие прогнозы на победу
22 октября, 09:07
Лидер «Салавата Юлаева» вернулся после травмы
20 октября, 08:32
Уфимские хоккеисты играли за еду
19 октября, 14:29

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