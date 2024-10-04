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Водохранилище

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Октябрь 2024
Курорт за ₽10 млрд построят под Уфой
4 октября 2024, 07:28
Сентябрь 2024
В Башкирии прицеп утащил машину с ребёнком
В Бирске в воду съехал грузовой автомобиль с людьми, сообщает в воскресенье, 8 сентября, МЧС Республики Башкортостан.
8 сентября 2024, 18:10
Август 2024
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
Ситуация с дождевым паводком в Республике на пятницу, 30 августа, постепенно стабилизируется, однако не везде, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
30 августа 2024, 04:45
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
По состоянию на утро среды, 28 августа, уровень воды на реке Уфе стремительно растет, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
28 августа 2024, 04:45
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
27 августа 2024, 05:25
Пропавшего в шлюзах пенсионера нашли за два часа
В пятницу, 16 августа, на Нугушском водохранилище произошла трагедия — 71-летний мужчина попал в открытые затворы, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
16 августа 2024, 10:26
Видео. В Башкирии мужчину затянуло в открытый затвор гидроузла
Пожилой мужчина пропал без вести во время купания на Нугушском гидроузле, сообщает МЧС России.
16 августа 2024, 07:41
Потоп в Башкирии — последние новости
12 августа 2024, 04:57
Июль 2024
В Башкирии ждут потоп — уже перекрыли дороги
Власти предупредили садоводов о возможном приходе паводковой дождевой воды на их участки, сообщает администрация Стерлитамака.
30 июля 2024, 11:50
Школьники спасли пьяного мужчину в Башкирии
Спасти незнакомца им помогли знания с уроков ОБЖ, сообщает ГК по ЧС РБ.
18 июля 2024, 12:12
Детским лагерям в Башкирии угрожает опасность
Обильные осадки и сброс воды из Нугушского и Юмагузинского водохранилищ в Башкирии вырос уровень воды в реке Белой, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
15 июля 2024, 04:58
Детей эвакуировали из затопленной базы в Башкирии
Еще 150 взрослых самостоятельно покинули в воскресенье, 14 июля, зону подтоплениям рекой Малый Кизил, сообщает пресс-служба МЧС РБ.
14 июля 2024, 19:35

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