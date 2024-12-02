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Госкомитет по ЧС

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Декабрь
Видео. Хабиров поможет семье погибшего мальчика
2 декабря, 10:15
Ноябрь
Сонные пожарные спасли семью из Башкирии
24 ноября, 08:34
Октябрь
Инвалид чудом спасся из огня в Башкирии
15 октября, 07:13
Первые жертвы первого снега появились в Башкирии
11 октября, 13:49
Сентябрь
ДТП кончилось пожаром в Башкирии
11 сентября, 06:20
Турист сорвался со скалы в Башкирии
6 сентября, 11:53
Зима наступает в Башкирии в сентябре
3 сентября, 11:52
Август
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
26 августа, 05:24
Ангела спасли в Башкирии
20 августа, 10:27
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
20 августа, 05:04
Потоп в Башкирии — последние новости
16 августа, 04:28
Потоп в Башкирии — последние новости
15 августа, 04:28
Потоп в Башкирии — последние новости
13 августа, 05:05
Потоп в Башкирии — последние новости
12 августа, 04:57
Потоп в Уфе — закрыты дороги
5 августа, 05:00
Потоп в Башкирии — последние новости
3 августа, 15:14
Потоп в Башкирии — последние новости
2 августа, 16:23
Июль
Видео. Река затопила город в Башкирии
В городе Туймазы из-за обильных осадков река Туймазинка вышла из берегов, скрыв под водой дворы, гаражи и несколько домов, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
22 июля, 07:31
В Башкирии мужчина пропал без вести после крушения лодки
В Илишевском районе Башкирии проводится операция по поиску пропавшего мужчины, предположительно утонувшего в реке Белая, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
13 июля, 06:14
Село в Башкирии отрезали от жизни дожди
Без связи с миром и коммунальных ресурсов осталось 29 жильцов десяти домов, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.
9 июля, 08:27

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