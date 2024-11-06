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Монумент дружбы

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2024
В Уфе в мороз кладут асфальт
6 ноября, 05:50
Открытие дороги в Уфе перенесли на год
1 ноября, 08:42
Потоп в Уфе — последние новости
14 августа, 05:00
Потоп в Башкирии — последние новости
12 августа, 04:57
18+. Нудисты нежатся под солнцем в Уфе
Недавно на уфимской набережной заметили абсолютно обнаженного мужчину, отдыхающего на солнце вместе со своей подругой.
3 июня, 06:45
В Уфе вскроют капсулу времени
21 мая, 12:37
Уровень воды в реках Башкирии продолжает увеличиваться
28 апреля, 04:43
В Уфе у Монумента дружбы вода за сутки поднялась почти на полтора метра
В Уфе на реке Белой продолжает подниматься уровень воды, сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.
8 апреля, 04:35
Монумент дружбы в Уфе подсветят за 12 млн рублей
В Уфе власти решили направить 11,9 млн рублей для подсветки монумента дружбы, заявило финансовое управление города.
4 апреля, 16:54
2023
На фестивале «Молочная страна» в Уфе разыграют 449 кг мороженого
Стало известно, что в этом году фестиваль пройдёт на новой площадке.
21 августа 2023, 13:12

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