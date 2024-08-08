В Башкирии собирают помощь для Курской области

Государственный комитет Башкирии по делам молодежи объявил о начале срочного сбора гуманитарной помощи для граждан, пострадавших в Курской области. С четверга, 8 августа, все желающие могут приносить вещи в Республиканский волонтерский центр. Он расположен на Пушкина, 86 в Уфе. Ориентир — «Йәшлек House». Волонтерский центр работает ежедневно с 10:00 до 20:00.



Все передаваемые вещи должны быть чистыми, все продукты — в невскрытой упаковке с длительным сроком годности, гигиенические принадлежности — в заводской упаковке производителя. Помощь принимают от всех желающих. Помощь могут как граждане, так и организации. Уточнить, стоит ли передавать то, что вы планируете, но не указано в списке ниже, можно по мобильному телефону в посте ведомства.