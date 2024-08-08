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В Башкирии собирают помощь для Курской области

В Башкирии собирают помощь для Курской области

8 августа 2024, 08:15
Всех желающих передать вещи пострадавшим от ВСУ россиянам ждут в волонтерском центре, сообщает Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.

Государственный комитет Башкирии по делам молодежи объявил о начале срочного сбора гуманитарной помощи для граждан, пострадавших в Курской области. С четверга, 8 августа, все желающие могут приносить вещи в Республиканский волонтерский центр. Он расположен на Пушкина, 86 в Уфе. Ориентир — «Йәшлек House». Волонтерский центр работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Все передаваемые вещи должны быть чистыми, все продукты — в невскрытой упаковке с длительным сроком годности, гигиенические принадлежности — в заводской упаковке производителя. Помощь принимают от всех желающих. Помощь могут как граждане, так и организации. Уточнить, стоит ли передавать то, что вы планируете, но не указано в списке ниже, можно по мобильному телефону в посте ведомства.

С 8 августа 2024 года в Курской области установлен режим Чрезвычайной ситуации. Об этом информировал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Жителей приграничных населенных пунктов эвакуируют в ПВР. Более детальную информацию о текущей ситуации в регионе, а также о причинах, её вызвавших, можно найти в изложенном ниже материале.

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