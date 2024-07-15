Машина с ребенком утонула в Башкирии

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Спасатели Башкирии мимоходом спасли целую семью в Архангельском районе в воскресенье, 14 июля. В тот день сотрудники регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям дежурили с профилактическими рейдами в районе населенного пункта Абзаново. Проезжая мимо реки Инзер, сотрудники ведомства заметили посреди водоема тонущий красный легковой автомобиль.
Как оказалось, в машине ехала семья из трех человек, среди них — ребенок. Водитель решил форсировать реку поперек, но не рассчитал мощь своего автомобиля и уровень воды в Инзере. Машина с людьми застряла. Спасатели пришли на помощь. Они вытащили автомобиль из реки. Ни взрослые, ни ребёнок не пострадали.