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Машина с ребенком утонула в Башкирии

Машина с ребенком утонула в Башкирии

15 июля 2024, 07:05
Фото: ГК по ЧС РБ
Водитель легкового автомобиля не смог переехать реки вброд — на его счастье мимо ехали спасатели, сообщает ГК по ЧС РБ.

Спасатели Башкирии мимоходом спасли целую семью в Архангельском районе в воскресенье, 14 июля. В тот день сотрудники регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям дежурили с профилактическими рейдами в районе населенного пункта Абзаново. Проезжая мимо реки Инзер, сотрудники ведомства заметили посреди водоема тонущий красный легковой автомобиль.

Как оказалось, в машине ехала семья из трех человек, среди них — ребенок. Водитель решил форсировать реку поперек, но не рассчитал мощь своего автомобиля и уровень воды в Инзере. Машина с людьми застряла. Спасатели пришли на помощь. Они вытащили автомобиль из реки. Ни взрослые, ни ребёнок не пострадали.

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