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Медицина

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Ноябрь
Уфимца избили из-за грязного автомобиля
6 ноября, 06:53
Нейросеть совершила прорыв в медицине Башкирии
1 ноября, 06:19
Октябрь
Видео. В Башкирии полицейский спас семью из огненного пекла
30 октября, 06:36
Знаменитый детский хирург скончался в Башкирии
27 октября, 08:37
Сегодня в Уфе: Башкирию «колбасит», каникулы и дети-копилки
24 октября, 19:00
Неизвестный уфимец погиб в общежитии
21 октября, 17:05
Странный пациент угодил в уфимскую больницу
21 октября, 09:59
Школьник на велосипеде попал под колёса «Гранты» в Уфе
19 октября, 05:58
Уфимка выносила вместо ребенка гниющую опухоль в 8 кг
15 октября, 08:27
Уфимцы боятся облучения от вышек связи — мнение эксперта
12 октября, 09:15
За разруху в медицине ответили врачи
11 октября, 12:12
Элвин Грей угодил в больницу
10 октября, 03:30
Врача-патриота увековечили в Башкирии
9 октября, 18:14
Детсад скрыл перелом у ребенка
9 октября, 10:38
Смертоносные манго наводнили Башкирию — слухи в соцсетях
8 октября, 14:33
Поликлиники Башкирии поменяют график
8 октября, 13:54
Более 20 тысяч детей больны в Башкирии
7 октября, 12:17
Знаменитый врач скончался в Уфе
6 октября, 17:26
COVID-19 перестали бояться в Уфе
6 октября, 07:54
ЭКО в Уфе творит чудеса
4 октября, 07:13

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