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Поезд

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Ноябрь
Из Уфы в Москву запустят новый состав
29 ноября, 09:11
Октябрь
Чудо-кофе нашли в уфимском поезде
31 октября, 10:25
Вставший поезд отрезал деревни под Уфой
15 октября, 19:10
Башкирские вахтовики поставили на уши весь поезд
15 октября, 10:35
Поезд Уфа-Москва запустят зимой
14 октября, 05:20
Поезд размазал коров по рельсам в Башкирии
12 октября, 14:31
Уфимец погиб под поездом
1 октября, 13:21
Сентябрь
Поезд-памятник может появиться в Уфе
25 сентября, 17:02
Видео. В Уфе задымился трамвай
4 сентября, 15:40
Уфимский поезд загорелся на юге России
2 сентября, 08:19
Август
«Доширак» выгоняют из поездов из-за запаха бедности
26 августа, 16:44
Пассажиры из Башкирии — головная боль проводников и полиции
15 августа, 13:34
Поезд из Уфы попал в ДТП по пути в Адлер
15 августа, 11:41
«Финисту» взлететь в Башкирии помешала физика
14 августа, 10:08
«А разговоров-то было»: импортозамещённая «Ласточка» сломалась в Башкирии
12 августа, 12:50
Лось погиб под поездом в Башкирии
В Кармаскалинском районе, 9 августа 2024 года, произошло необычное ДТП, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
9 августа, 09:59
Наломал дров: турист остался калекой в Башкирии
Поездка на реку Инзер закончилась приездом экстренных служб и скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС.
8 августа, 13:59
Июль
«Нас не пускают к вагонам»: студентка из Башкирии рассказала о крушении поезда
Пассажирка рейса «Казань — Адлер» рассказала в соцсетях то, что ей пришлось пережить под Волгоградом, и как сейчас обстоят дела.
30 июля, 09:33
В Уфе поднимают цены на электрички
12 июля, 07:40
Июнь
Как купить ЖД билет: лайфхаки и советы россиян
26 июня, 13:17

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