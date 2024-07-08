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Updated Сегодня, 12:32

ДТП с 3-летним ребенком в Башкирии расследует Следственный комитет

ДТП с 3-летним ребенком в Башкирии расследует Следственный комитет

8 июля 2024, 12:26
Фото: 1MI
Действиям водителя будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг, 4 июля, в селе Райманово Туймазинского района Башкортостана. За рулем автомобиля находился 69-летний мужчина. При выезде в придомовой территории он наехал на своего 3-летнего внука.

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Мальчика госпитализировали в Туймазинскую ЦРБ. В течение нескольких дней он находился в реанимации под надзором медиков. К сожалению, спасти его жизнь не удалось. Ребенок скончался в понедельник, 8 июля, информировали в региональном Минздраве.

Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия. Было назначено проведение назначена судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы. Правовая оценка действий водителя будет вынесена по результатам следственных мероприятий.

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