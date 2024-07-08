ДТП с 3-летним ребенком в Башкирии расследует Следственный комитет

Мальчика госпитализировали в Туймазинскую ЦРБ. В течение нескольких дней он находился в реанимации под надзором медиков. К сожалению, спасти его жизнь не удалось. Ребенок скончался в понедельник, 8 июля, информировали в региональном Минздраве.