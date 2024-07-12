Двухлетний мальчик погиб в ДТП в Башкирии

Инцидент произошел летом 2023 года деревне Каракулево в Дуванском районе Республики Башкортостан. По версии следствия, мужчина за рулем отечественной легковушки, двигаясь по проезжей части, наехал на двухлетнего ребенка, который перебегал через дорогу. Отмечается, что мужчина во время движения по населенному пункту превысил допустимую скорость. От полученных в результате ДТП травм ребенок погиб на месте.