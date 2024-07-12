Двухлетний мальчик погиб в ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Updated Сегодня, 08:56
Инцидент произошел летом 2023 года деревне Каракулево в Дуванском районе Республики Башкортостан. По версии следствия, мужчина за рулем отечественной легковушки, двигаясь по проезжей части, наехал на двухлетнего ребенка, который перебегал через дорогу. Отмечается, что мужчина во время движения по населенному пункту превысил допустимую скорость. От полученных в результате ДТП травм ребенок погиб на месте.
Прокуратура Дуванского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обвиняемого. Сам он не признал вину в совершении преступления.
Ранее в Башкирии иномарка улетела в кювет после того, как водитель не сумел справиться с управлением. В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы.