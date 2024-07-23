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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Пьяный лихач переехал гаишника в Башкирии

Пьяный лихач переехал гаишника в Башкирии

23 июля 2024, 12:48
Фото: 1MI
Суд в Республике Башкортостан вынес приговор жителю региона за тяжкий вред инспектору при попытке скрыться, сообщает прокуратура РБ.

По данным надзорного ведомства, произошёл инцидент ещё в апреле 2024 года. Нетрезвый шумахер без прав разъезжал на «Вольво» по Стерлибашевскому району, пока того не остановил сотрудник ДПС.

Дождавшись, пока полицейский подойдёт к окну, мужчина совершил разворот на задней передаче. Страж порядка попытался выдернуть ключ зажигания, просунув руку в окно, однако не успел — в результате нарушитель опрокинул полицейского и переехал его. У пострадавшего диагностировали тяжёлые травмы.

Свою вину подсудимый признал, ему назначили четыре года колонии общего режима. Автомобиль у гонщика забрали в пользу государства. С мужчины также взыскали ₽400 тысяч в пользу полицейского. Приговор пока в законную силу не вступил, защита и обвинение имеют право его обжаловать.

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