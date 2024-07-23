Пьяный лихач переехал гаишника в Башкирии

Свою вину подсудимый признал, ему назначили четыре года колонии общего режима. Автомобиль у гонщика забрали в пользу государства. С мужчины также взыскали ₽400 тысяч в пользу полицейского. Приговор пока в законную силу не вступил, защита и обвинение имеют право его обжаловать.