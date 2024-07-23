Пьяный лихач переехал гаишника в Башкирии

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
По данным надзорного ведомства, произошёл инцидент ещё в апреле 2024 года. Нетрезвый шумахер без прав разъезжал на «Вольво» по Стерлибашевскому району, пока того не остановил сотрудник ДПС.
Дождавшись, пока полицейский подойдёт к окну, мужчина совершил разворот на задней передаче. Страж порядка попытался выдернуть ключ зажигания, просунув руку в окно, однако не успел — в результате нарушитель опрокинул полицейского и переехал его. У пострадавшего диагностировали тяжёлые травмы.
Свою вину подсудимый признал, ему назначили четыре года колонии общего режима. Автомобиль у гонщика забрали в пользу государства. С мужчины также взыскали ₽400 тысяч в пользу полицейского. Приговор пока в законную силу не вступил, защита и обвинение имеют право его обжаловать.