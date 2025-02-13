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РДКБ

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Февраль
Покалеченную девочку доставят в Уфу на вертолёте
13 февраля, 11:46
Июль 2024
Известно, что ждет 16-летнего виновника смертельного ДТП в Башкирии
Суд избрал меру пресечения подростку, который ранее сел за руль мотоцикла без прав, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
23 июля 2024, 14:56
Срочно. Пострадавшего в ДТП младенца вертолетом отправили в Уфу
18 июля 2024, 09:40
Май 2024
Электронка взорвалась во рту у подростка в Уфе и выбила четверть зубов
31 мая 2024, 09:51
Апрель 2024
Глава минздрава Башкирии провёл экскурсию по центру детской онкологии и гематологии
18 апреля 2024, 04:12

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