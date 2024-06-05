Поезд из Уфы в Казань не стоит в приоритете

Про запуск поезда между Уфой и Казанью железнодорожники говорят еще с 2022 года. По их подсчетам время в пути составит до 15 часов, то есть поезд сможет курсировать в формате «ночной гостиницы»: вечером сел — утром вышел. За время следования по маршруту он может проехать крупные города Татарстана и Башкирии.