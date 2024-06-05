Поезд из Уфы в Казань не стоит в приоритете

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Поезд «Уфа-Казань» и «Казань-Уфа» пока существует только на бумаге и не имеет экономического обоснования, сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД». Для того, чтобы запустить железнодорожное сообщение между городами, транспортникам нужно экономическое обоснование, то есть просчет окупаемости проекта.
Пока у признанного перспективным маршрута есть только паспорт. А вот к деталям и цифрам и решению о запуске или отказе от проекта планируют вернуться примерно к 2027 году. Причиной взятия паузы на раздумья в ОАО «РЖД» назвали сложную геополитическую ситуацию.
Про запуск поезда между Уфой и Казанью железнодорожники говорят еще с 2022 года. По их подсчетам время в пути составит до 15 часов, то есть поезд сможет курсировать в формате «ночной гостиницы»: вечером сел — утром вышел. За время следования по маршруту он может проехать крупные города Татарстана и Башкирии.
Маршрут «Уфа — Казань» снова стал на слуху, когда на заседании Курултая Башкортостана представители «РЖД» заявили о запуске транспортного сообщения между региональными столицами уже в 2025–2026 годах. Ранее этот маршрут сняли из-за низкого спроса. Не исключено, что свою роль сыграло время в пути — почти сутки.