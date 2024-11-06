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Казань

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Ноябрь
Туристов в Уфе могут обложить налогом
6 ноября, 14:51
Сезон дешевых авиабилетов — куда полететь из Уфы
6 ноября, 04:46
Октябрь
Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе
30 октября, 17:28
Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами
28 октября, 06:06
Путин сделал важные заявления по СВО в Казани
25 октября, 09:30
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
Два пьяных туриста гоняли по Башкирии
18 октября, 06:50
Казань попала в «план победы» Украины
17 октября, 19:12
Уфа перестает вселять надежду
10 октября, 11:40
Ратмир Мавлиев потерял позицию
9 октября, 06:37
Элвин Грей оказался должен 100 млн рублей
8 октября, 07:39
Аэропорт Казани экстренно закрыли
3 октября, 05:55
Уфимцы требуют ночной общественный транспорт
2 октября, 10:15
Озвереть в Уфе — от ₽1800
1 октября, 10:33
Сентябрь
Уфа проиграла Казани в деньгах
30 сентября, 04:58
Татарская кухня оказалась вкуснее башкирской
25 сентября, 12:06
Авиабилеты из Уфы в Мурманск стоят от ₽13 000
24 сентября, 03:10
Духовное управление мусульман хотят запретить
17 сентября, 15:15
Топ-20 ресторанов Уфы и Башкирии назвали эксперты
16 сентября, 12:09
Уфа хоть в чём-то обогнала Казань
12 сентября, 08:32

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