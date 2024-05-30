Поезд из Уфы в Казань домчит за ночь

Возможность быстрой и комфортной поездки между столицами двух Республик станет доступной уже через несколько лет. Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому региону Дмитрий Новиков, подчеркнул перспективность данного проекта на заседании Госсобрания — Курултая РБ. По его словам, интерес к этому новому виду сообщения уже присутствует, а запуск планируется на 2025–2026 годы.