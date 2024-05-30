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Поезд из Уфы в Казань домчит за ночь

Поезд из Уфы в Казань домчит за ночь

30 мая 2024, 10:11
Фото: 1MI
Уникальный проект запуска прямого пассажирского поезда между столицами Башкирии и Татарстана обещает стать значимым событием для путешественников и жителей двух регионов.

Возможность быстрой и комфортной поездки между столицами двух Республик станет доступной уже через несколько лет. Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому региону Дмитрий Новиков, подчеркнул перспективность данного проекта на заседании Госсобрания — Курултая РБ. По его словам, интерес к этому новому виду сообщения уже присутствует, а запуск планируется на 2025–2026 годы.

Напомним, о запуске скоростного поезда из Уфы до Казани еще в 2022 году сообщал глава региона Радий Хабиров. Он отметил тогда, что новый поезд будет скоростным, а его дизайн будет выполнен с использованием национального орнамента, башкирского и татарского.

Руководитель РЖД также отметил задержку в реконструкции уфимского вокзала из-за повышенных требований безопасности после трагических событий на других станциях. Однако, первый этап работ уже завершен, а следующий этап предполагает модернизацию платформ и улучшение условий для пассажиров.

Стоимость всего проекта оценивается в 3,9 миллиарда рублей, работы продолжаются с 2010 года и были признаны приоритетными инвестиционными проектами Республики. С расширением возможностей железнодорожного сообщения между Уфой и Казанью ожидается не только повышение уровня комфорта для пассажиров, но также развитие транспортной инфраструктуры обоих регионов.

Скоро прямое железнодорожное сообщение между Уфой и Казанью станет реальностью. Это не только сократит время в пути для путешественников, но и предоставит им более комфортные условия, а также станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона, считают власти.

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