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РЖД

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Декабрь
Башкирию и Китай свяжет новая дорога
4 декабря, 04:34
Ноябрь
Диверсанта из Донецка арестовали за подрыв пути в Уфе
7 ноября, 16:26
Катастрофа под Уфой оказалась диверсией
6 ноября, 19:47
Последствия железнодорожной катастрофы ликвидированы в Башкирии
4 ноября, 06:26
Катастрофа на железной дороге под Уфой — что известно к этому часу
3 ноября, 07:17
Октябрь
У уфимцев перехватывает дыхание от шакшинских электричек
29 октября, 14:28
Коммунальный ад, скандальный мост и СВО: итоги совещания правительства
28 октября, 17:36
Вставший поезд отрезал деревни под Уфой
15 октября, 19:10
Уфимцев пересадят на электрички
14 октября, 16:45
Поезд Уфа-Москва запустят зимой
14 октября, 05:20
Уфимский транспорт ушел в Telegram
3 октября, 16:50
Август
В Уфе дети подожгли железнодорожную платформу
29 августа, 15:03
«Доширак» выгоняют из поездов из-за запаха бедности
26 августа, 16:44
Проезд Башкирии станет на 50% дешевле
24 августа, 05:31
Уфимцы полетят на «Финистах» в Туймазы и Сибай
С субботы, 10 августа 2024 года, по выходным дням в Башкирии начнет курсировать новый российский электропоезд «Финист», сообщает глава РБ Радий Хабиров.
8 августа, 11:41
Июль
В Уфе закроют железную дорогу
23 июля, 09:26
В Уфе запустят импортозамещенную «Ласточку»
Скоростной поезд «Финист» будет курсировать по маршруту «Восточного радиуса» Уфа — Белорецк, сообщает Минтранс Башкирии.
23 июля, 07:37
Июнь
Как купить ЖД билет: лайфхаки и советы россиян
26 июня, 13:17
Начальник обложил данью сотрудников в Башкирии
Транспортные следователи завели уголовное дело на замначальника Дёмского моторвагонного депо — мужчина с 2019 года устраивал поборы с подчинённых, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК.
21 июня, 08:32
В Уфе подняли цену за проезд
Проезд на электрическом транспорте в Уфе подорожал в июне, гласит документ Госкомитета Башкирии по тарифам.
19 июня, 11:09

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