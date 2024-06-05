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Машина упала с моста и утонула в Башкирии

Машина упала с моста и утонула в Башкирии

5 июня 2024, 07:35
Фото: 1MI
Дорожная авария произошла на участке границы между Башкортостаном и Челябинской областью.

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 4 июня, на границе между двумя российскими регионами, сообщает ГТРК «Южный Урал». С моста через реку между башкортостанским селом Казаяк и челябинским городом Аша упал автомобиль. Вместе с машиной в речной воде оказался и ее водитель. Ему удалось выбраться, а вот транспорт стал добычей стихии — автомобиль утонул. Из толщи воды виднелось только одно колесо.

Водителю потребовалась помощь медиков. Он не получил серьезных увечий в результате ДТП. Последствия аварии попали на видео.

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