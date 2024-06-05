Машина упала с моста и утонула в Башкирии

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 4 июня, на границе между двумя российскими регионами, сообщает ГТРК «Южный Урал». С моста через реку между башкортостанским селом Казаяк и челябинским городом Аша упал автомобиль. Вместе с машиной в речной воде оказался и ее водитель. Ему удалось выбраться, а вот транспорт стал добычей стихии — автомобиль утонул. Из толщи воды виднелось только одно колесо.