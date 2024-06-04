«Целый день орёт!» Уфимцы оказались недовольны «говорящими» светофорами за ₽7 млн

Ранее Mkset сообщал, что в конце мая на улицах Уфы стали устанавливать речевые информаторы для пешеходных светофоров. Всего рабочие должны были настроить «говорящие» приспособления на 27 перекрёстках — речь идет о 171 устройстве. Начальная цена контракта на эти работы составляла ₽6,9 млн.