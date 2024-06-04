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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Уфимцы жалуются мэрии на «говорящие» светофоры

«Целый день орёт!» Уфимцы оказались недовольны «говорящими» светофорами за ₽7 млн

4 июня 2024, 15:18
Фото: 1MI

Уфимцы жалуются мэрии на «говорящие» светофоры

В сообществе мэрии Уфы появилось недовольно обращение касательно установленных недавно «говорящих» светофоров.

По словам уфимки Александры А., речевые информаторы нарушают покой жильцов домов на проспекте Октября — горожанка утверждает, что объявления сигналов светофора слышно даже в квартирах.

— Звук громко слышно в моей квартире (мои окна выходят в сторону Блюхера). Это существенно ухудшает качество моей жизни, негативно влияет на здоровье, — написала уфимка и попросила убавить звук сопровождения.
В Уфе устанавливают «говорящие» светофоры за ₽7 млн
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Ранее Mkset сообщал, что в конце мая на улицах Уфы стали устанавливать речевые информаторы для пешеходных светофоров. Всего рабочие должны были настроить «говорящие» приспособления на 27 перекрёстках — речь идет о 171 устройстве. Начальная цена контракта на эти работы составляла ₽6,9 млн.

Отключают информаторы с 23:00 до 06:00, а по выходным и праздникам — с 21:30 до 07:00.

#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Дороги#Жалобы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Обращения
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