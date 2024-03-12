Атака беспилотника на гумконвой, скандал на КВН и шокирующее убийство в Башкирии

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Гуманитарный конвой из Башкирии попал под атаку беспилотника под Донецком. В одной из машин в момент налета дрона находился депутат регионального Госсобрания Фарит Гумеров. Подробности произошедшего в эксклюзивном интервью раскрыл сам чиновник.
Участников команды «Барыбер» из Абзелиловского района отстранили от участия в юмористических конкурсах после шутки о Радии Хабирове. Так, в ходе выступления участники команды без предварительного согласования с редакторами пошутили про презентованный ранее шоколад с фото главы республики на обертке. Ситуацию прокомментировали организаторы конкурса.
Жителей Чишмов возмутила новость о появлении в городе новой точки общепита. Предположительно участок на одной из улиц города был отдан под строительство кафе сети «Пышка». Местные недоумевают, к чему им еще один общепит, если в селе и без «магазин на магазине». Мнения разделились: одни считают, что кафе принесет селу новые рабочие места и качественные продукты, а другие, что Чишмы постепенно превращаются в «поселок магазинов».
В ходе реконструкции сада Аксакова в Уфе повредили объект культурного наследия — арку, украшавшую центральный вход. Реконструкцию осуществляла компания «Альбит» — виновных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности.
Сегодня же стало известно, что ООО «Альбит» выполнит ремонтные работы в здании кинотеатра «Победа» — старейшего в Уфе. Стоимость выполнения работ, согласно информации на сайте госзакупок, составит 235 млн рублей. Финансирование обеспечат из средств городского бюджета.
Прокуратура запросила 22 года тюрьмы для уфимца, зарезавшего двоих человек и устроившего смертельное ДТП. Инцидент произошел в февраля 2023 года в селе Киргиз-Мияки. 22-летний уфимец убил свою бывшую 16-летнюю девушку и её 20-летнего молодого человека. После этого мужчина, пытаясь скрыться с места преступления, выехал на полосу встречного движение, где лоб в лоб столкнулся с отечественной легковушкой.