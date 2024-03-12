В ходе реконструкции сада Аксакова в Уфе повредили объект культурного наследия

Прокуратура Кировского района Уфы выявила факты некачественной реставрации арки центрального входа в саду имени Аксакова. В связи с этим в адрес осуществлявшей реконструкцию парка компании «Альбит» внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности.