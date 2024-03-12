В ходе реконструкции сада Аксакова в Уфе повредили объект культурного наследия

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Прокуратура Кировского района Уфы выявила факты некачественной реставрации арки центрального входа в саду имени Аксакова. В связи с этим в адрес осуществлявшей реконструкцию парка компании «Альбит» внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности.
Как сообщили в ведомстве, «Центральный вход» в саду Аксакова имеет повреждения, которые появились «в результате бездействия ответственных лиц» подрядчика, «отсутствия контроля со стороны руководства» и некачественно выполненных работ.
Напомним, в ходе реконструкции сада Аксакова было принято решение заменить арку на центральном входе. Решение прокомментировал глава республики Радий Хабиров, заявивший, что «все может в любой момент упасть».