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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Арка в саду Аксакова в Уфе была повреждена во время проведения реконструкции

В ходе реконструкции сада Аксакова в Уфе повредили объект культурного наследия

12 марта 2024, 13:03
Фото: mkset.ru

Арка в саду Аксакова в Уфе была повреждена во время проведения реконструкции

О результатах проверки прокуратуры сообщила градозащитник Эльза Маулимшина.

Прокуратура Кировского района Уфы выявила факты некачественной реставрации арки центрального входа в саду имени Аксакова. В связи с этим в адрес осуществлявшей реконструкцию парка компании «Альбит» внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Как сообщили в ведомстве, «Центральный вход» в саду Аксакова имеет повреждения, которые появились «в результате бездействия ответственных лиц» подрядчика, «отсутствия контроля со стороны руководства» и некачественно выполненных работ.

Вот так входная группа в саду выглядит после завершения реконструкцииВот так входная группа в саду выглядит после завершения реконструкции
Вот так входная группа в саду выглядит после завершения реконструкции
Фото: mkset.ru

Напомним, в ходе реконструкции сада Аксакова было принято решение заменить арку на центральном входе. Решение прокомментировал глава республики Радий Хабиров, заявивший, что «все может в любой момент упасть».

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#Общество#Уфа#Реконструкция#Прокуратура#Хабиров#Азамат Нухов#Реконструкция парков#Сад Аксакова
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